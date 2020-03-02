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Костюк проиграла бельгийке Бонавентюр в основной сетке турнира в Лионе

Костюк проиграла бельгийке Бонавентюр в основной сетке турнира в Лионе
14:53 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Марта Костюк вылетела уже в первом раунде теннисного турнира в Лионе.

Украинская теннисистка Марта Костюк (141-я "ракетка" мира) после прохождения квалификации неудачно провела стартовый матч основной сетки турнира WTA International в Лионе (Франция) с призовым фондом 251 тыс 750 долл.

В понедельник 17-летняя киевлянка уступила представительнице Бельгии Исалин Бонавентюр (№118) - 4:6, 4:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту.

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 Однако Марта пока не зачехлила ракетку в Лионе, где также выступит в парной комбинации. Украинско-словацкий дуэт Костюк/Виктория Кужмова в первом раунде сыграет против третьих сеяных Оксаны Калашниковой из Грузии и россиянки Валерии Савиных.

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Теннис, Лион, Новости тенниса, Марта Костюк.
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