Костюк проиграла бельгийке Бонавентюр в основной сетке турнира в Лионе

Новости спорта:Марта Костюк вылетела уже в первом раунде теннисного турнира в Лионе.

Украинская теннисистка Марта Костюк (141-я "ракетка" мира) после прохождения квалификации неудачно провела стартовый матч основной сетки турнира WTA International в Лионе (Франция) с призовым фондом 251 тыс 750 долл.

В понедельник 17-летняя киевлянка уступила представительнице Бельгии Исалин Бонавентюр (№118) - 4:6, 4:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту.

Однако Марта пока не зачехлила ракетку в Лионе, где также выступит в парной комбинации. Украинско-словацкий дуэт Костюк/Виктория Кужмова в первом раунде сыграет против третьих сеяных Оксаны Калашниковой из Грузии и россиянки Валерии Савиных.