Чилич назвал лучшего теннисиста в истории

Новости спорта:Хорватский теннисист рассказал о своем отношении к легендарному сербу Новаку Джоковичу.

Хорватский теннисист Марин Чилич рассказал о своем отношении к сербу Новаку Джоковичу. Цитирует Чилича Tennis World.

«Новак в этом году еще не проигрывал, так что он будет фаворитом Индиан-Уэллса и вообще, любого турнира. Видимо, он на пике формы, а когда это так, Джокович – лучший в истории.

Никто не может с ним сравниться. У Новака отличные шансы побить рекорд Федерера. Он не так уж сильно отстает от Роджера, у него нет проблем со здоровьем...».

Напомним, раннее Джокович после завоевания трофея в Дубае поделился своей главной мотивацией.