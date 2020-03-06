Кубок Дэвиса: Стаховский уступил в первом матче

Новости спорта:Стаховский не сумел обырать лидера сборной Тайваня.

Украинец Сергей Стаховский проиграл в первой игре матча Кубка Дэвиса против Цзэн Чжусиня (6:3, 1:6, 2:6). Тайвань повел во встрече против Украины плей-офф Первой Мировой группы 1:0.

Украинец взял первый сет, регулярно навязывая борьбу сопернику. Однако затем не смог закрепить преимущество.

Три гейма подряд на своей подаче в конце второго и начале третьего сетов вывели вперед представителя Тайваня. Сергей смог вернуться в борбу лишь в конце матча, когда отыграл несколько матчболов, однако спасти ситуацию не сумел.

Во втором матче дня Илья Марченко сыграет с У Тунг-лином. Плей-офф между Украиной и Тайванем проходит в Запорожье во Дворце спорта Юность.

Во второй день соревнования Стаховский и Марченко поменяются соперниками, а также состоится парная дуэль, в которой за Украину сыграют Денис Молчанов и Владислав Орлов.