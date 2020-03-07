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Леся Цуренко вышла в полуфинал турнира в США

Леся Цуренко вышла в полуфинал турнира в США
07:36 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Цуренко сумела пройти сербку Данилович.

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в полуфинал турнира WTA 125k Series в Индиан-Уэллсе. На стадии 1/4 финала украинка обыграла теннисистку из Сербии Ольгу Данилович (2:6, 7:5, 7:5).

Матч продолжался почти два с половиной часа. Цуренко повела со старта, взяв подачу соперницы, но сразу же упустила преимущество. Не нащупав своей игры, Леся проиграла первый сет чуть более чем за полчаса.

Впоследствии украинка навязала сопернице борьбу, взяв вторую партию и переведя игру в третий сет. В концовке Леся сыграла увереннее сербки, и вырвала победу.

Украина уступила во втором матче Тайваню в Кубке Дэвиса

Ранее на турнире в Индиан-Уэллсе Цуренко обыграла Кэти Бултер из Великобритании, Даниэль Лао из США и россиянку Варвару Грачову.

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