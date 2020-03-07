Леся Цуренко вышла в полуфинал турнира в США

Новости спорта:Цуренко сумела пройти сербку Данилович.

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в полуфинал турнира WTA 125k Series в Индиан-Уэллсе. На стадии 1/4 финала украинка обыграла теннисистку из Сербии Ольгу Данилович (2:6, 7:5, 7:5).

Матч продолжался почти два с половиной часа. Цуренко повела со старта, взяв подачу соперницы, но сразу же упустила преимущество. Не нащупав своей игры, Леся проиграла первый сет чуть более чем за полчаса.

Впоследствии украинка навязала сопернице борьбу, взяв вторую партию и переведя игру в третий сет. В концовке Леся сыграла увереннее сербки, и вырвала победу.

Ранее на турнире в Индиан-Уэллсе Цуренко обыграла Кэти Бултер из Великобритании, Даниэль Лао из США и россиянку Варвару Грачову.