Стаховский сравнял счет в матче Кубка Дэвиса с Китайским Тайбэем

Новости спорта:Сергей Стаховский победил В Дунлиня в 4-м матче национальных сборных.

Мужская сборная Украины по теннису сравняла общий счет матча с командой Китайского Тайбэя (2:2) в плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса в Запорожье.

7 марта на корте Дворца спорта "Юность" Сергей Стаховский победил В Дунлиня - 7:6 (7:3), 4:6, 6:3.

Теннисисты провели на корте 2 часа 35 минут.

Ранее в субботу дуэт Денис Молчанов/Сергей Стаховский обыграл пару Цзэн Чжуньсинь/Се Ченпен - 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.

Первого игрового дня Стаховский уступил Цзэн Чжуньсиню (6:3, 1:6, 2:6), а Илья Марченко - В Дунлиню (4:6, 4:6).

Теперь судьба матча решится в сегодняшнем поединке Марченко - Цзэн Чжуньсинь.

Добавим, что сборная-победитель запорожского противостояния в сентябре поборется за выход в квалификацию Davis Cup Finals-2021 с командами, которые проиграют на отборочном этапе Мировой группы сезона-2020.