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Суббота, 07.03.2020
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С ног на голову: Украина совершила грандиозный камбэк в Кубке Дэвиса

С ног на голову: Украина совершила грандиозный камбэк в Кубке Дэвиса
20:07 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФТУ

Новости спорта:Украина победила Китайский Тайбэй со счетом 3:2, одержав три победы за сегодня.

6–7 марта мужская сборная Украины по теннису провела матч Кубка Дэвиса против сборной Китайского Тайбэя в рамках плей-офф Первой Мировой группы.

Поединок прошел на харде в Запорожье, во Дворце спорта "Юность". Стаховский, Молчанов и Марченко принесли победу Украине в Запорожье.

Несмотря на два вчерашних поражения, Украина победила Китайский Тайбэй со счетом 3:2, одержав три победы сегодня!

Сборная Украины вышла в плей-офф за путевку в квалификацию Кубка Дэвиса-2021!

Украина – Китайский Тайбэй – 3:2

Пятница, 6 марта

16:00. Сергей Стаховский – Цен Чун Син – 6:3, 1:6, 2:6

19:00. Илья Марченко – Ву Тун-Лин – 4:6, 4:6

Стаховский сравнял счет в матче Кубка Дэвиса с Китайским Тайбэем

Суббота, 7 марта

12:00. Сергей Стаховский / Денис Молчанов – Сие Чен-Пен / Ян Цун Хуа – 6:7 (4:7), 6:4, 6:4

15:00. Сергей Стаховский – Ву Тун-Лин – 7:6 (7:3), 4:6, 6:3

18:00. Илья Марченко – Цен Чун Син – 6:3, 6:2.

Украина как победитель пары теперь в сентябре будет бороться за выход в квалификации Кубка Дэвиса 2021 со сборными, которые проиграют на отборочном этапе мужского командного соревнования текущего сезона.

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Теннис, Кубок Дэвиса, Новости тенниса, Сборная Украины по теннису, Украина – Китайский Тайбэй.
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