Бондаренко успешно преодолела квалификацию турнира в Ирапуато

Новости спорта:Ранее в Мексике она завоевала парный титул в Монтеррее.

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко в финале квалификации на турнир ITF в Ирапуато (Мексика) одолела японку Мию Като в двух сетах.

В первом сете 33-летняя украинка справилась с соперницей со счетом 6:3, а во второй партии — 7:6.

В основной сетке турнира Катерина Бондаренко стартует уже сегодня в поединке против аргентинки Нади Подороски, приблизительное начало встречи — 22:30.

Украинке не пришлось покидать Мексику после выступлений в Монтеррее, где она в парной сетке вместе с Шэрон Фичмен из Канады завоевала чемпионский титул.

ITF. Ирапуато (Мексика). Финал квалификации

Катерина Бондаренко (Украина) — Мию Като (Япония) 2:0 (6:3, 7:6)