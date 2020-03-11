Марченко ударно стартовал на турнире в Нур-Султане

Новости спорта:Украинец посеян на соревнованиях под 15 номером.

Украинский теннисист Илья Марченко вышел в 1/8 финала турнира серии Challenger в казахском Нур-Султане. Украинец легко справился с представителем Узбекистана Санжаром Файзиевым (6:1, 6:4).

Марченко стартовал на турнире сразу со второго раунда. В первом сете украинец выиграл все розыгрыши на подаче соперника, уступив ему лишь одну свою.

Во второй партии соперники обменялись брейками но надежнее сыграл Марченко. Имея преимущество в два гейма, Илья сохранил его до конца.

В третьем круге Марченко встретится с победителем матча Яник Маден (Германия) — Алексей Захаров (Россия).

ATP. Challenger. Нур-Султан. Второй круг.

Илья Марченко (Украина, 15) — Санжар Файзиев (Узбекистан) 2:0 (6:1, 6:4)