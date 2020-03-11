Основную сетку теннисного турнира в Гвадалахаре расширят

Новости спорта:В квалификации турнира в Мексике примут участие две украинки.

После отмена соревнований WTA категории Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе (США) было принято решение о расширении основной сетки турнира в мексиканском городе Гвадалахара.

В основной сетке в Гвадалахаре выступят 56 теннисисток. Размеры сеток квалификации и парного разряда остаются без изменений (8 и 16 участниц соответственно), сообщает BTU.

В результате расширения основной сетки матчи начнутся на один день раньше – 15 марта. Квалификация пройдет в субботу, 14 марта. Финалы одиночного и парного разряда запланированы на субботу, 21 марта. Призовой фонд соревнований - 115 тис дол.

Напомним, что в основной сетке турнира в Гвадалахаре сыграют украинки Екатерина Козлова (в основной сетке) и Катарина Завацкая (начнет с квалификации).