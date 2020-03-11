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Матч Кубка Федерации Япония - Украина перенесли на неопределенный срок

Матч Кубка Федерации Япония - Украина перенесли на неопределенный срок
19:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФТУ

Новости спорта:Украинские теннисистки должны были сыграть против японок 17-18 апреля.

Матч плей-офф Кубка Федерации Япония - Украина перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса. Такое решение приняла Международная федерация тенниса.

Поединок между Японией и Украиной должны были сыграть 17-18 апреля. Ранее украинская сторона в связи с распространением коронавируса в странах Азии предлагала провести матч в Украине. Новую дату проведения поединка назовут позже.

Также ITF на неопределенный срок перенесла другие матчи плей-офф Кубка Федерации и финал турнира, который должны были сыграть с 14 по 19 апреля в Будапеште.

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Напомним, что сегодня Кабинет министров Украины ввел карантин на территории страны с 12 марта по 3 апреля. Кабмин предложил ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Мероприятия могут проходить с разрешения международных организаций и без зрителей.

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Кубок федерации, Теннис, Новости тенниса, Сборная Украины по теннису.
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