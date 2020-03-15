Во Франции не намерены переносить Ролан Гаррос

Новости спорта:Организаторы «Ролан Гаррос» пока не намерены отменять турнир.

Организаторы грунтового турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» — на данный момент не думают об отмене соревнований.

«До «Ролан Гаррос» ещё несколько месяцев. Сейчас мы не намерены отменять турнир. Федерация тенниса Франции, как сторона, несущая ответственность, будет следовать руководству правительства страны при принятии каких-либо решений», — сообщает пресс-служба Открытого чемпионата Франции на своей странице в «Твиттере».

Ранее из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции были отменены крупнейшие турниры в Индиан-Уэллсе и Майами. АТР заявила о приостановлении всех турниров на ближайшие шесть недель.

«Ролан Гаррос» в 2020 году должен пройти с 18 мая по 7 июня. 18 мая начинаются квалификационные соревнования.