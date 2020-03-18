Свитолина, Бельерин, Карлсен и другие: кто вошел в список журнала Forbes

Новости спорта:Украинка оказалась в списке 30 under 30. Europe (30 человек в возрасте до 30-ти лет).

Журнал Forbes опубликовал список 30 under 30. Europe (30 человек в возрасте до 30-ти лет), в который вошли молодые и перспективные представители разных сфер жизни.

В европейский рейтинг в категории Sports and Games (Спорт и игры) по версии Forbes попала первая ракетка Украины Элина Свитолина.

Помимо Свитолиной в топ-30 также оказались:

футболист Арсенала Эктор Бельерин

действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен

и словенский баскетболист Лука Дончич

экс-первая ракетка мира Симона Халеп из Румынии

из Румынии британский прыгун в воду Том Дэйли

хоккеист Нэшвилл Предаторс Роман Йоси

норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен

игрок состава Astralis по CS:GO Николай device Ритц .

Стоить отметить, что по мимо Свитолиной в рейтинг вошли еще 4 украинца:

Основатели сервиса предзаказов еды Allset Стас Матвиенко и Анна Полищук, сооснователь и CEO фитнес-проекта BetterMe Виктория Репа, а также рэп-исполнительница alyona alyona.