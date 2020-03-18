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Свитолина, Бельерин, Карлсен и другие: кто вошел в список журнала Forbes

Свитолина, Бельерин, Карлсен и другие: кто вошел в список журнала Forbes
14:12 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Украинка оказалась в списке 30 under 30. Europe (30 человек в возрасте до 30-ти лет).

Журнал Forbes опубликовал список 30 under 30. Europe (30 человек в возрасте до 30-ти лет), в который вошли молодые и перспективные представители разных сфер жизни.

В европейский рейтинг в категории Sports and Games (Спорт и игры) по версии Forbes попала первая ракетка Украины Элина Свитолина.

Помимо Свитолиной в топ-30 также оказались:

  • футболист Арсенала Эктор Бельерин
  • действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен
  • и словенский баскетболист Лука Дончич
  • экс-первая ракетка мира Симона Халеп из Румынии
  • британский прыгун в воду Том Дэйли
  • хоккеист Нэшвилл Предаторс Роман Йоси
  • норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен
  • игрок состава Astralis по CS:GO Николай device Ритц.

Женская теннисная ассоциация на полтора месяца отменяет все турниры

Стоить отметить, что по мимо Свитолиной в рейтинг вошли еще 4 украинца:

Основатели сервиса предзаказов еды Allset Стас Матвиенко и Анна Полищук, сооснователь и CEO фитнес-проекта BetterMe Виктория Репа, а также  рэп-исполнительница alyona alyona.

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Forbes, Элина Свитолина, WTA, Теннис, Новости тенниса.
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