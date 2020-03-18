Свитолина, Бельерин, Карлсен и другие: кто вошел в список журнала Forbes

Журнал Forbes опубликовал список 30 under 30. Europe (30 человек в возрасте до 30-ти лет), в который вошли молодые и перспективные представители разных сфер жизни.
В европейский рейтинг в категории Sports and Games (Спорт и игры) по версии Forbes попала первая ракетка Украины Элина Свитолина.
Помимо Свитолиной в топ-30 также оказались:
Стоить отметить, что по мимо Свитолиной в рейтинг вошли еще 4 украинца:
Основатели сервиса предзаказов еды Allset Стас Матвиенко и Анна Полищук, сооснователь и CEO фитнес-проекта BetterMe Виктория Репа, а также рэп-исполнительница alyona alyona.