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Стаховский рассказал о психологическом кризисе

Стаховский рассказал о психологическом кризисе
16:33 Сегодня Телеграф ua.tribuna.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Украинский теннисист Сергей Стаховский высказался о причинах своих неудач.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский проанализировал причины своих последних неудач:

 "Хотелось бы вернуться в топ-50. Физически чувствую себя гораздо лучше, чем когда был возле сотни. К сожалению, нет побед. Это скорее является эмоциональным, а не физическим состоянием.

В теннисе в конце недели все равно только один победитель. Остальное время ты проигрываешь. Но да – я в психологическом кризисе, не в игровом. Мне трудно мотивировать себя.

Вот ты играешь против тех, кто на 12 лет моложе, едешь на челленджер. Первый круг играешь за 400 евро. Выходит парень, который бегает, рвет, кричит и хочет, ты понимаешь – это все я уже не раз проходил. Трудно с ним эмоционально соперничать.

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Трудно выигрывать, если нет стержня. Вот Надаль – в каждом матче он доминирует эмоционально. Он борется за каждый мяч. Всю свою карьеру он играл 16-17 турниров в год, я играю 25.

Свой энергоресурс трачу очень много. Видел это в Запорожье на Кубке Дэвиса, когда проиграл первый матч. Не мог поднять себя эмоционально, все изменилось только на второй день".

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Сергей Стаховский, Теннис, Новости тенниса.
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