Ана Иванович собрала 500 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом

Новости спорта:Иванович удалось собрать более чем 500 тысяч долларов.

Бывшая первая ракетка мира Ана Иванович помогла закупить 35 аппаратов искусственной вентиляции легких в Сербии. Об этом сообщается на официальном сайте ЮНИСЕФ.

Благодаря взносам нескольких спонсоров и частных пожертвований Иванович удалось собрать более чем 500 тысяч долларов. Пожертвования принимались в рамках кампании для немедленной поддержки усилий правительства Сербии в борьбе с COVID-19. Напомним, что экс-первая ракетка мира Иванович завершила карьеру в 2016 году. За свою карьеру сербская теннисистка завоевала 15 титулов на турнирах WTA.

Накануне суперзвезда мирового тенниса Роджер Федерер объявил в социальных сетях, что он и его жена Мирослава жертвуют один миллион франков (около 945 000 евро) самым нуждающимся и пострадавшим от пандемии семьям в Швейцарии.