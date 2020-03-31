Корты US Open переоборудуют под госпиталь

Новости спорта:US Open-2020 планируется провести с 24 августа по 13 сентября.

На территории Национального теннисного центра в Нью-Йорке, на котором проводятся матчи Открытого чемпионата США, создадут временный госпиталь на 350 коек. Об этом сообщает агенство Reuters.

Мера связана с нехваткой ресурсов в Нью-Йорке из-за пандемии коронавируса. Переоборудование сооружений начнется уже сегодня. Отмечается, что в госпиталь, скорее всего, будут поступать пациенты, не зараженные коронавирусом. US Open-2020 планируется провести с 24 августа по 13 сентября.

Накануне сообщалось, что Организаторы Уимблдонского теннисного турнира на этой неделе объявят об отмене розыгрыша этого года. Самый престижный теннисный турнир Большого шлема 2020 году был запланирован на период с 29 июня по 12 июля.