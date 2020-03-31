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Корты US Open переоборудуют под госпиталь

Корты US Open переоборудуют под госпиталь
11:11 Сегодня Телеграф terrikon.com

Новости спорта:US Open-2020 планируется провести с 24 августа по 13 сентября.

На территории Национального теннисного центра в Нью-Йорке, на котором проводятся матчи Открытого чемпионата США, создадут временный госпиталь на 350 коек. Об этом сообщает агенство Reuters.

Мера связана с нехваткой ресурсов в Нью-Йорке из-за пандемии коронавируса. Переоборудование сооружений начнется уже сегодня. Отмечается, что в госпиталь, скорее всего, будут поступать пациенты, не зараженные коронавирусом. US Open-2020 планируется провести с 24 августа по 13 сентября.

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Накануне сообщалось, что Организаторы Уимблдонского теннисного турнира на этой неделе объявят об отмене розыгрыша этого года. Самый престижный теннисный турнир Большого шлема 2020 году был запланирован на период с 29 июня по 12 июля.

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США, US Open, US Open-2020.
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