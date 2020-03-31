Скачать
Вторник, 31.03.2020
Названа новая дата боя Усик - Чисора
Названа новая дата боя Усик - Чисора
Как пандемия повлияет на стоимость футболистов
Как пандемия повлияет на стоимость футболистов
НБА организовывает новый турнир
НБА организовывает новый турнир
Роналду может покинуть Ювентус из-за коронавируса
Роналду может покинуть Ювентус из-за коронавируса

WTA приостанавливает выплаты теннисисткам

WTA приостанавливает выплаты теннисисткам
15:26 Сегодня Телеграф БТУ

Новости спорта:В этом году сезон может быть продлен.

Женская теннисная ассоциация сообщила, что не будет компенсировать финансовые потери теннисисткам, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.

"WTA продолжает работать со всеми турнирами, чтобы максимально поднять заработок, когда теннисный сезон возобновится, и рассматривает его продление, чтобы провести больше соревнований. Мы очень надеемся как можно скорее вернуться на корт, но это случится только тогда, когда мы сможем гарантировать безопасность игроков, наших сотрудников и болельщиков.

Нам бы хотелось, чтобы все теннисистки, особенно те, которые нуждаются в этом больше всего, получили компенсацию. Но потребность невероятно высокая, а WTA, к большому сожалению, находится не в том финансовом положении, чтобы её удовлетворить. Профессиональные теннисисты – это независимые подрядчики, а не работники WTA. Их заработки зависят от их же результатов, а когда турниры не проводятся, то и приостанавливается их доход.

Малиновский в Италии: Сложно видеть столько смертей

WTA очень хорошо осознает проблемы, с которыми столкнулись теннисисты, но подобные проблемы из-за сложившейся беспрецедентной ситуации испытывают миллионы людей по всему миру", – сказано в сообщении WTA.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АТР, Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса, БТУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Малиновский в Италии: Сложно видеть столько смертей
02 Сборная Украины не сумела пробиться на Евро-2020
03 Кличко-младший показал, чем занимается на карантине (Видео)
04 Месси стал барселонским Че Геварой
05 Гризманн хочет заполучить седьмой номер в Барселоне
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь