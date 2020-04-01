Свитолина "размножилась" для танца (Видео)

Новости спорта:Элина Свитолина "клонировала" себя для танца.

Украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала очередное видео в своём «инстаграме». Спортсменка исполнила зажигательный танец, а с помощью эффектов ещё и «клонировала» себя: танцевала Элина не одна, а сразу впятером.

В настоящее время спортсменка из-за пандемии коронавируса находится в самоизоляции. Многие теннисисты уже неоднократно призывали всех не выходить из дома без необходимости.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 850 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 41 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 176 тыс.