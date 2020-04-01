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Среда, 01.04.2020
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Свитолина "размножилась" для танца (Видео)

Свитолина "размножилась" для танца (Видео)
10:59 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Элина Свитолина "клонировала" себя для танца.

Украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала очередное видео в своём «инстаграме». Спортсменка исполнила зажигательный танец, а с помощью эффектов ещё и «клонировала» себя: танцевала Элина не одна, а сразу впятером.

В настоящее время спортсменка из-за пандемии коронавируса находится в самоизоляции. Многие теннисисты уже неоднократно призывали всех не выходить из дома без необходимости.

 
 
 
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@jlo got me moving and sweating.. #jlotiktokchallenge #tiktok #dance #jlosuperbowlchallenge

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

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Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 850 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 41 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 176 тыс.

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АТР, Элина Свитолина, Теннис, Новости спорта, Новости тенниса.
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