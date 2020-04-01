US Open-2020 не планируют переносить

Новости спорта:Теннисный турнир запланирован в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября.

Организаторы US Open не планируют переносить турнир из-за пандемии коронавируса.

По словам главы Федерации тенниса США Дэнни Зауснера, на данный момент нет предпосылок для переноса соревнований. Турнир должен пройти с 31 августа по 13 сентября.

"Мы работаем с установкой, что турнир пройдет в запланированный даты. Если так, то квалификация стартует 24 августа. Надеемся, что к этому времени к нам приедут все спортсмены, а на кортах снова будет много игроков", - цитирует Зауснера AFP.

Отметим, что на данный момент США лидирует в мире по числу заразившихся коронавирусом (более 188 тысяч). Ранее сообщалось, что теннисный центр, где проходит US Open, переоборудуют под госпиталь для больных коронавирусом.