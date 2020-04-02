Федерер хочет сыграть на Уимблдоне-2021

Новости спорта:Один из самых титулованных теннисистов мира Роджер Федерер не собирается завершать карьеру.

Уимблдон не состоится в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Следующий турнир, который станет 134-м в истории, пройдет с 28 июня по 11 июля 2021 года.

38-летний Роджер Федерер, который больше всех выигрывал это соревнование в одиночном разряде, заявил, что собирается выступить на турнире в следующем году.

"Мы живем в тяжелое время, однако после этого мы станем лишь сильнее. Я уже сейчас в предвкушении от возвращения на корт в Галле в 2021 году. Очень хочу снова сыграть ну Уимблдоне в следующий раз.

Все то, что происходит, заставляет нас еще больше ценить теннис и спорт в целом", - приводит его слова пресс-службатурнира в Галле.