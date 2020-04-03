Американский хардовый сезон маловероятен

Новости спорта:Ричард Льюис предположил, что теннисных турниров в этом году больше может и не быть.

Исполнительный директор Уимблдона Ричард Льюис выразил надежду на то, что в этом году теннис еще возобновится. При этом отметил, что не будет удивлен, если он вернется уже в 2021-м.

После отмены Уимблдона из-за коронавируса Льюис предположил, что американский хардовый сезон с несколькими крупными турнирами может не состояться.

"Кто знает, что случится за это время? Это вызов для всех. Я надеюсь, что US Open и Ролан Гаррос состоятся. Если теннис еще возобновится в этом году, будет прекрасно.

Оптимистически настроенная часть меня все еще надеется, что американский хардовый сезон с его большими турнирами - Монреаль, Торонто, Цинциннати - состоится. Но все же понимают, что сейчас это выглядит маловероятным.

Думаю, что тенниса в этом году вполне может уже не быть, и это не преувеличение. Но хочется верить, что все образуется, и турниры возобновятся как можно раньше", - цитирует Льюиса The Guardian.