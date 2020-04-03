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Пятница, 03.04.2020
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Теннисистка Халеп: Нужно дать медикам возможность делать их работу

Теннисистка Халеп: Нужно дать медикам возможность делать их работу
21:30 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Вторая ракетка мира Симона Халеп прокомментировала отмену и перенос турниров из-за пандемии коронавируса.

Теннисистка уверена, что спорт не может сравниться с человеческой жизнью. Халеп считает, что нужно позволить медикам и властям сделать их работу и только потом думать о теннисе.

"Мы еще никогда не сталкивались ни с чем подобным, и важно помнить, что теннис - это ерунда по сравнению со здоровьем и угрозой жизням. Не хочу думать о том, отменят ли остаток сезона или нет. Сначала нужно убедиться, что вирус под контролем. Нужно дать властям и врачам возможность делать их работу, а потом, когда жизнь вернется в нормальное русло, можно думать о теннисе.

Поражает то, как быстро мы можем переосмыслить жизнь. Сейчас мы понимаем, как здорово, что мы здоровы, что у нас есть родные, друзья.

Американский хардовый сезон маловероятен

Бороться с коронавирусом нужно всем вместе каждый день. Мы победим его, только если будем действовать сообща и не унывать", - цитирует теннисистку The Times.

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Теннис, Новости тенниса, Коронавирус, Симона Халеп.
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