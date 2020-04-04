Федерер показал свои тренировки на дому (Видео)

Новости спорта:Роджер Федерер показал, как проводит дома карантин.

Четвертая ракетка мира Роджер Федерер показал своим подписчикам, как проводит карантин.

Теннисист рассказал, что тренируется дома - у стенки. Швейцарец также призвал слушать рекомендации и оставаться дома во время пандемии коронавируса.

"Хотел немного показать вам, как тренируюсь дома - у стенки, как в старые добрые. Дома тоже нужно оставаться активным. Можна даже отработать трикшоты.

Если серьезно, то сейчас важно слушать местные власти и адаптироваться к ситуации по мере возможностей. Я, наверное, схожу на пробежку, а потом еще поиграю в теннис со стенкой", - сказал Федерер, опубликовав видео в Instagram.