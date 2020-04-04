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Суббота, 04.04.2020
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Федерер показал свои тренировки на дому (Видео)

Федерер показал свои тренировки на дому (Видео)
20:12 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Роджер Федерер показал, как проводит дома карантин.

Четвертая ракетка мира Роджер Федерер показал своим подписчикам, как проводит карантин.

Теннисист рассказал, что тренируется дома - у стенки. Швейцарец также призвал слушать рекомендации и оставаться дома во время пандемии коронавируса.

"Хотел немного показать вам, как тренируюсь дома - у стенки, как в старые добрые. Дома тоже нужно оставаться активным. Можна даже отработать трикшоты.

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Another glimpse into the stay at home practice routine I hope everyone is safe and healthy. Stay positive. Keep active. Support one another. We will get through this together #stayhome

Публикация от Roger Federer (@rogerfederer)

Если серьезно, то сейчас важно слушать местные власти и адаптироваться к ситуации по мере возможностей. Я, наверное, схожу на пробежку, а потом еще поиграю в теннис со стенкой", - сказал Федерер, опубликовав видео в Instagram.

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Все по теме:

Теннис, Роджер Федерер, Карантин, Новости тенниса, Коронавирус.
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