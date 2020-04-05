Известный теннисист занялся производством защитных масок

Новости спорта:Экс-четвертая "ракетка" мира Николас Кифер занялся производством защитных масок.

Серебряный призер Олимпийских игр-2004 в парном разряде немецкий теннисист Николас Кифер на базе фабрики, где выпускают одежду под его брендом, запустил производство защитных масок.

42-летний экс-теннисист решил сделать свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса у себя в стране, сообщает БТУ.

Кифер, на счету которого 6 титулов в АТР в одиночном разряде и личный рекорд в рейтинге четвертое место, теперь выпускает медицинские маски. Бывший теннисист сотрудничает с фабрикой Хольгера Гартца, на которой шьют одежду и теннисную экипировку под брендом спортсмена. Гартц предложил Киферу заняться производством защитных масок многоразового использования и немец эту идею поддержал.

"Я не мог себе и представить, что что-то подобное может произойти, - отметил Кифер. - Грустно, что сейчас происходят такие события, но мне приятно оказать помощь и поддержку людям. В компании Хольгера вручную изготовляют от 300 до 500 масок за день".