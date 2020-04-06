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Лучшая теннисистка мира об отмене Уимблдона: Я подавлена

Лучшая теннисистка мира об отмене Уимблдона: Я подавлена
11:05 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Барти очень сожалеет, что не сможет поучаствовать в любимом турнире.

Австралийская теннисистка Эшли Барти отреагировала на то, что Уимблдон не состоится в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Напомним, матчи должны были пройти с 29 июня по 12 июля.

"Я подавлена, что не смогу принять участие в этом году. Уимблдон - это особенное место для меня", - цитирует спортсменку Чемпионат.

Турнир Большого шлема, проводимый на траве в Лондоне не состоится впервые с 1945 года. Тогда соревнованиям помешала Вторая мировая война.

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Отметим, что Эшли является первой ракеткой мира. Также заметим, что в одиночном разряде дальше четвертого раунда Барти не проходила на Уимблдоне.

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Теннис, Новости тенниса, Эшли Барти.
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