Лучшая теннисистка мира об отмене Уимблдона: Я подавлена

Новости спорта:Барти очень сожалеет, что не сможет поучаствовать в любимом турнире.

Австралийская теннисистка Эшли Барти отреагировала на то, что Уимблдон не состоится в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Напомним, матчи должны были пройти с 29 июня по 12 июля.

"Я подавлена, что не смогу принять участие в этом году. Уимблдон - это особенное место для меня", - цитирует спортсменку Чемпионат.

Турнир Большого шлема, проводимый на траве в Лондоне не состоится впервые с 1945 года. Тогда соревнованиям помешала Вторая мировая война.

Отметим, что Эшли является первой ракеткой мира. Также заметим, что в одиночном разряде дальше четвертого раунда Барти не проходила на Уимблдоне.