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Свитолина рассказала, на какие жертвы пошла ради тенниса

Свитолина рассказала, на какие жертвы пошла ради тенниса
21:41 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Элина также отметила, что дома появляется дважды в год.

Первая ракетка Украины и пятый номер в мире Элина Свитолина рассказала, что для нее оказалось самым тяжелым в теннисе.

"В первую очередь спорт дал мне то место в жизни, которое у меня есть сейчас. В том числе и свободу. Все знакомства и возможности, которые у меня есть, чтобы двигаться вперед, – все это дал спорт, и это большой труд. Но для этого приходилось жертвовать, в первую очередь – временем с семьей и друзьями.

Даже сейчас, имея большую свободу, я максимум два раза в году приезжаю домой. Для меня это тяжело, потому что я очень люблю проводить время с семьей в родной Одессе.

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Теннисный сезон – один из самых длинных в спорте, мы играем с января по ноябрь, то есть почти целый год без перерывов, от турнира к турниру. Это сложно и утомляет психологически", - рассказала она в интервью maincream.

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АТР, Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса.
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