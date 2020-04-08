Стаховский: Пенсия теннисиста составляет 450 тысяч долларов

Новости спорта:Сергей рассказал о заработке от тенниса после завершения карьеры.

Первая ракетка Украины в АТР Сергей Стаховский рассказал, сколько составляет его пенсия теннисиста.

"У меня есть пенсионные ATP – от 49 до 69 лет. Около 400-450 тысяч долларов. Буду зарабатывать около 3-4 тысяч долларов в месяц.

Хотя, я пролетел, ведь сейчас сумму подняли с 10 тысяч долларов до 65-70 тысяч долларов в год. Там критерий – ты обязан выступить на 7 турнирах основной сетки ATP в течение года", – рассказал он в интервью YouTube-каналу Бегущий Банкир.

Ранее Стаховский попросил Илона Маска помочь Украине в борьбе с коронавирусом.