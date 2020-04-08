Следующий Australian Open может пройти без зрителей

Новости спорта:Организаторы заранее прорабатывают план действий, если пандемия затянется.

Руководство Australian Open рассматривает вариант проведения турнира в 2021 году без зрителей. Об этом заявил генеральный директор Tennis Australia Крейг Тайли.

"Существует много неопределенности в отношении того, что произойдет в следующем месяце, не говоря уже о восьми месяцах. Мы должны быть готовы к изменившимся условиям. При такой высокой зависимости от международных поездок нам, возможно, придется ввести карантин для приезжих игроков, прежде чем им будет разрешено свободно передвигаться по Австралии".

"Другой пример — если в следующем году массовые собрания все еще будут запрещены или строго ограничены, мы рассматриваем возможность проведения турнира без зрителей только с телетрансляцией. Это всего лишь два из многих сценариев, которые мы должны рассмотреть".

Ранее член совета игроков ATP Бруно Соарес рассказал, что в ассоциации не планируют пока отмены всех турниров сезона. Однако бразилец не исключает, что больше матчей в этом году может не состояться.

Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация профессиональных теннисистов (ATP) отложили дату возобновления сезона до 13 июля. Организаторы Ролан Гаррос перенесли соревнования на сентябрь-октябрь нынешнего года.