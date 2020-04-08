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Прощальный матч Каролин Возняцки - Серена Уильямс перенесен

Прощальный матч Каролин Возняцки - Серена Уильямс перенесен
12:00 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Прощальный матч Возняцки перенесен на неопределенное время.

Экс-первая "ракетка" мира Каролин Возняцки из Дании сообщила, что ее встреча с американской теннисисткой Сереной Уильямс состоится позднее мая.

Выставочный матч с участием датчанки и представительницы США должен был пройти 18 мая в Копенгагене, однако было принято решение отложить встречу в связи с пандемией коронавируса, сообщает БТУ.

По словам Каролин, ранее купленные билеты на данное мероприятие остаются действительными.Напомним, что Возняцки завершила профессиональную карьеру в январе на Открытом чемпионате Австралии, где проиграла в третьем круге.

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На сегодняшний день в Дании зарегистрировано более пяти тысяч заболевших на COVID-19, в том числе более двухсот из этих случаев летальные. Однако руководство страны начинает смягчать карантинные меры, и уже на следующей неделе в Дании возобновят работу детские сады и начальные школы.

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Каролина Возняцки, АТР, Теннис, Новости тенниса.
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