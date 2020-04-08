Теннисистка Ястремская: Малообеспеченные одесситы получат первую тысячу продуктовых наборов

Новости спорта:Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала о реализации проекта помощи малообеспеченным одесситам, в рамках которого было собрано 3000 продуктовых наборов.

Сегодня первая тысяча продуктовых наборов попадет к тем, кто нуждается в помощи во время карантина из-за пандемии коронавируса. Об этом Даяна Ястремская сообщила в своем Instagram.

"Работаем. Быстро, слаженно и дружно. К концу дня первая тысяча продуктовых наборов доедет к бабушкам, дедушкам, многодетным мамам и семьям, оставшимся без дохода", - написала она.

Теннисистка рассказала, что ее команда не обращается к спискам соцслужб по адресам, ведь много людей не успели стать на учет.

"Мы коммуницируем с общественными организациями, с нашими волонтерами, с председателями ОСМД, штабом 7 канала и многими другими организациями, которые точно понимают, кому сейчас так необходима наша помощь... Присоединяйтесь. Нам все еще очень нужны волонтеры", - отметила Ястремская.

Как сообщалось, народный депутат Александр Горенюк и благотворительный фонд ДІЯ Даяны Ястремской занялись организацией доставки продуктов питания людям пожилого возраста, людям с ограниченными возможностями, многодетным семьям. Штаб помощи Александра Горенюка и Даяны Ястремской собрал 3 000 продуктовых наборов и призвал одесситов сплотиться и поддержать их инициативу.