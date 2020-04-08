Теннисистка Ястремская: Малообеспеченные одесситы получат первую тысячу продуктовых наборов

Сегодня первая тысяча продуктовых наборов попадет к тем, кто нуждается в помощи во время карантина из-за пандемии коронавируса. Об этом Даяна Ястремская сообщила в своем Instagram.
"Работаем. Быстро, слаженно и дружно. К концу дня первая тысяча продуктовых наборов доедет к бабушкам, дедушкам, многодетным мамам и семьям, оставшимся без дохода", - написала она.
Теннисистка рассказала, что ее команда не обращается к спискам соцслужб по адресам, ведь много людей не успели стать на учет.
"Мы коммуницируем с общественными организациями, с нашими волонтерами, с председателями ОСМД, штабом 7 канала и многими другими организациями, которые точно понимают, кому сейчас так необходима наша помощь... Присоединяйтесь. Нам все еще очень нужны волонтеры", - отметила Ястремская.
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Работаем Быстро, слаженно и дружно. До конца дня первая 1000 продуктовых наборов доедет к бабушкам, дедушкам, многодетным мамам и семьям, оставшимся без дохода. Часто задаваемый вопрос: «Как вы понимаете, кому нужна доставка?» Мы не просим никаких подтверждающих документов и не обращаемся в социальные службы за «списками», ведь знаем, что многие люди не успели стать на учет или же им просто неудобно просить о помощи. Но мы коммуницируем с общественными организациями, с нашими волонтерами,с председателями ОСМД, штабом 7 канала и многими другими организациями, которые точно понимают, кому сейчас так необходима наша помощь. Также мы видим все ваши заявки в личных сообщениях и по возможности помогаем. Дальше – больше! @goreniux Присоединяйтесь! Нам все еще очень нужны волонтеры! #фондДiя #дiяпротивпандемии #одесса #помощь #DY
Как сообщалось, народный депутат Александр Горенюк и благотворительный фонд ДІЯ Даяны Ястремской занялись организацией доставки продуктов питания людям пожилого возраста, людям с ограниченными возможностями, многодетным семьям. Штаб помощи Александра Горенюка и Даяны Ястремской собрал 3 000 продуктовых наборов и призвал одесситов сплотиться и поддержать их инициативу.