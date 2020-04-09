Уимблдон получит крупную сумму за счет страховки

Новости спорта:Уимблдон-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса.

Уимблдон получит 141 миллион долларов за счет страховки после отмены турнира в этом году, передает американский журналист Даррен Ровелл.

По его информации, организаторы главного травяного турнира планеты выплачивали по 2 миллиона долларов в страховой фонд в течение последних 17 лет. На сегодняшний день сумма выплат турниру должна составить именно 141 миллион.

Ровелл заявил, что пресс-служба Уимблдона не прокомментировала эти цифры, но заявила, что организаторы всегда стремились обеспечить самое оптимальное страхование.

На прошлой неделе организаторы Уимблдона объявили об отмене турнира в этом году в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Следующий розыгрыш состоится летом 2021 года.