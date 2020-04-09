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Четверг, 09.04.2020
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Уимблдон получит крупную сумму за счет страховки

Уимблдон получит крупную сумму за счет страховки
16:16 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Уимблдон-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса.

Уимблдон получит 141 миллион долларов за счет страховки после отмены турнира в этом году, передает американский журналист Даррен Ровелл.

По его информации, организаторы главного травяного турнира планеты выплачивали по 2 миллиона долларов в страховой фонд в течение последних 17 лет. На сегодняшний день сумма выплат турниру должна составить именно 141 миллион.

Ровелл заявил, что пресс-служба Уимблдона не прокомментировала эти цифры, но заявила, что организаторы всегда стремились обеспечить самое оптимальное страхование.

Лучшая теннисистка мира об отмене Уимблдона: Я подавлена

На прошлой неделе организаторы Уимблдона объявили об отмене турнира в этом году в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Следующий розыгрыш состоится летом 2021 года.

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Уимблдон, Теннис, Новости тенниса, Коронавирус, Covid-19.
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