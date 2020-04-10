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Глава АТР: Мы разработали уже около 50 версий календаря

Глава АТР: Мы разработали уже около 50 версий календаря
11:25 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Гауденци пытается спасти три Шлема и семь турниров серии Мастерс.

Президент ATP Андреа Гауденци верит в оптимистический вариант развития ситуации с пандемией коронавируса, хотя и признает, что год будет непростым для тенниса.

"Мы разработали уже около 50 версий этого календаря, они меняются каждую неделю, рано или поздно придем к окончательному варианту… В любом случае, чтобы провести турнир, его организаторам нужно знать хотя бы за 6-8 недель до старта соревнований, что он точно состоится.

ATP зависит от турниров, а турниры держатся на трех столпах: это продажи билетов, которые, понятно, сильно просели в этом году; телевизионные права, которые при условии проведения турниров за закрытыми дверьми еще можно частично спасти; и поступления от спонсоров, с которыми мы сейчас проводим дополнительные переговоры, потому что в настоящий момент у нас пока нет продукта, который мы могли бы им предложить. Мы говорим без утайки – это будет кошмарный год.

Лично я сохраняю оптимизм в отношении возможности начать играть в теннис летом в США, затем можно было "соорудить" в течение четырех недель некое подобие грунтового сезона перед Ролан Гаррос.

Евробаскет-2021 перенесен на год

Моя цель — сыграть как можно больше турниров в том временном промежутке, который будет в нашем распоряжении. Чтобы прийти к Итоговому турниру ATP в Лондоне уже после того, как нам удастся спасти три Шлема и семь турниров серии Мастерс. Таким образом, удалось бы сохранить 80 процентов рейтинговых очков", - приводит слова Гауденци TennisWeekend.

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АТР, Теннис, Карантин, Новости тенниса, Андреа Гауденци.
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