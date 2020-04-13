Ролан Гаррос готовится к открытию турнира

Новости спорта:Подготовкой комплекса Ролан Гаррос занимаются от 30-ти до 50-ти человек.

В середине марта СМИ информировали о том, что в Париже приостановлены работы по реконструкции теннисного комплекса в Париже, где в конце мая - начале июня должен был пройти Открытый чемпионат Франции ("Ролан Гаррос"-2020).

Однако, как заявляет генеральный директор Французской федерации тенниса Жан-Франсуа Вилетт, строительные работы продолжаются здесь даже в условиях карантина, сообщает Lequipe.

Возводится, в частности, новая крыша над центральной ареной Открытого чемпионата Франции.

"Были предприняты необходимые меры безопасности. Подготовкой комплекса занимаются от 30-ти до 50-ти человек, - рассказал Вилетт. - Крыша (работа над проектом была официально сдана 5 февраля) уже открывается и закрывается. Но есть некоторые моменты, которые еще нужно доработать".

Напомним, организаторы турнира Grand Slam "Ролан Гаррос"-2020 из-за пандемии коронавируса перенесли соревнования на срок 20 сентября - 4 октября.