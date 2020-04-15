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Свитолина о Чернобыле: Хочу поблагодарить всех пожарных

Свитолина о Чернобыле: Хочу поблагодарить всех пожарных
14:35 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Теннисистка отметила борьбу с пожарами в Чернобыльской зоне.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в соцсетях поблагодарила тех, кто занимается тушением пожаров в Чернобыльской зоне.

"Я хочу поблагодарить всех тех пожарных, которые рискуют ради всех 24/7. Наши герои", - написала Свитолина в сторис на своей странице в Instagram.

Напомним, более 10 дней украинские пожарные боролись с огнем в Чернобыльской зоне. На момент 7 часов утра 15 апреля по сообщению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Чернобыльской зоне не наблюдается открытого огня – лишь тление пеньков и деревьев.

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Ранее сообщалось, что Свитолина разнообразила карантин прогулкой по лесу.

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АТР, Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса.
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