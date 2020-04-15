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Теннисные рейтинги будут "заморожены" на период пандемии коронавируса

Теннисные рейтинги будут "заморожены" на период пандемии коронавируса
18:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) в комментарии подчеркнули, что все данные в рейтингах остаются без изменений с 16 марта 2020 года.

Об этом сообщает Ubitennis.

Напомним, что в конце марта обе ассоциации объявили о зафиксированным рейтинге для всех игроков согласно их результатам по состоянию на 16 марта 2020 года на время паузы в сезоне.

В ответ на недавний запрос прессы и ATP и WTA подтвердили, что "замороженный" статус предполагает, что все данные/категории в рейтингах остаются без изменений, пока в Турах не проводятся соревнования. В WTA отдельно уточнили, что фиксированный рейтинг касается любых данных, в том числе и учета недель, например, в топ-10 или на первой позиции в рейтинге.

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Отметим, что по последней информации теннисные соревнования официально приостановлены до 13 июля.

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WTA, Теннис, ATP, Новости тенниса, Коронавирус.
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