Свитолина рассказала, что делает каждое утро (Видео)

Новости спорта:Украинская теннисистка тренируется и ест полезную пищу.

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала фанатам, как проходит ее утро во время карантина.

"Привет! Надеюсь вы все в порядке и здоровы. Сейчас я расскажу вам, что я делаю каждое утро.

Сначала я пью воду с лимоном. Сегодня мне не хочется выполнять серьезную тренировку, но, я считаю, что постоянство это главное. Так что 20-25 минут я позанимаюсь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram short version of my morning #timetogether @hublot Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina) 15 Апр 2020 в 1:34 PDT

Теперь самая приятная часть - завтрак. Сегодня у меня овсянка с ягодами и мёдом. Вот так я обычно провожу каждое утро на карантине, надеюсь у вас тоже все в порядке. Пока!", – рассказала Свитолина в инстаграме.