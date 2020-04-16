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Свитолина рассказала, что делает каждое утро (Видео)

Свитолина рассказала, что делает каждое утро (Видео)
10:59 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Украинская теннисистка тренируется и ест полезную пищу.

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала фанатам, как проходит ее утро во время карантина.

"Привет! Надеюсь вы все в порядке и здоровы. Сейчас я расскажу вам, что я делаю каждое утро.

Сначала я пью воду с лимоном. Сегодня мне не хочется выполнять серьезную тренировку, но, я считаю, что постоянство это главное. Так что 20-25 минут я позанимаюсь.

 
 
 
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short version of my morning #timetogether @hublot

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

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Теперь самая приятная часть - завтрак. Сегодня у меня овсянка с ягодами и мёдом. Вот так я обычно провожу каждое утро на карантине, надеюсь у вас тоже все в порядке. Пока!", – рассказала Свитолина в инстаграме.

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АТР, Элина Свитолина, Теннис, Новости спорта, Новости тенниса.
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