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В США планируют выделить на поддержку тенниса около $15 млн

В США планируют выделить на поддержку тенниса около $15 млн
16:02 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Пауза в теннисном сезона продолжится до 13 июля.

В Ассоциации тенниса Соединенных Штатов (USTA) озвучили свои планы по материальной поддержке клубов, общественных и образовательных теннисных учреждений и их сотрудников, чьи доходы значительно уменьшились в связи с приостановкой соревнований.

Так, в американской ассоциации планируют выделить на эти нужды около 15 миллионов долларов, информирует БТУ.

Сообщается, что на 20 процентов до конца года будет снижена зарплата топ-менеджеров USTA. Организаторы также прокомментировали проведение US Open (31 августа - 13 сентября) в этом году: на данный момент по-прежнему рассматриваются все варианты, при этом ожидается, что окончательное решение по поводу судьбы Открытого чемпионата США в 2020 году должны озвучить не позднее конца июня.

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На сегодня официально пауза в мировом теннисе продолжится до 13 июля.

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США, Теннис, Новости тенниса, Коронавирус.
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