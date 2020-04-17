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Доминик Тим: Хочу уже поскорее вернуться на корт

Доминик Тим: Хочу уже поскорее вернуться на корт
14:05 Сегодня Телеграф Трибуна

Новости спорта:Австрийское правительство разрешило занятия спортом на открытом воздухе.

Правительство Австрии смягчило меры карантина в стране в связи с уменьшением количества зараженных коронавирусом. Третья ракетка мира австриец Доминик Тим прокомментировал такое решение правительства, заявив, что с нетерпением ждет возвращения на корт. Цитирует Тима портал Тennisnet.com.

"Это потрясающие новости. До этого момента я буду поддерживать физическую форму, как и раньше. Соревнования в любом случае скоро не начнутся, поэтому нет смысла сейчас тренироваться в обычном режиме. Мы все сыграли в своей жизни так много матчей, что одного месяца подготовки будет достаточно, чтобы набрать форму.

Я буду рад, если турниры вообще смогут возобновить. Мне все равно, какое это будет покрытие. Вряд ли мы сможем провести американскую хардовую серию, возможно, на эти даты перенесут грунтовые турниры. В любом случае, возобновить тренировки мне сейчас удастся именно на грунте. А свои планы я могу строить только тогда, когда возобновят соревнования. Я скучаю по теннису, с нетерпением жду, когда вновь смогу играть с прежней интенсивностью. Но до того момента, пока у нас не будет реального календаря, я не буду тренироваться по полной программе.

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Несмотря на все трудности, это интересное время. Впервые за 15 лет, когда тебе не нужно выполнять удар за ударом, когда ты не находишься в постоянном стрессе. Я просто живу каждым днем, много времени провожу с семьей и больше проникаюсь другими сторонами жизни".

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WTA, Теннис, ATP, Новости тенниса, Доминик Тим.
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