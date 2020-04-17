Свитолина сменила вид спорта, "наказав" Монфиса (Видео)

Новости спорта:Звездная пара попробовала себя и в настольном теннисе, где Элина оказалась сильнее.

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина вместе со своим бойфрендом Гаэлем Монфисом времени зря на карантине не теряют.

Если спортсменам нельзя тренироваться на корте для большого тенниса, то подойдет и стол для пинг-понга. Заруба получилась знатной, никто проигрывать не собирался.

Видео "зарубы":

Monfils to Svitolina : "I'm not sorry. I'm not even sorry" pic.twitter.com/KsLQd9Yfzy — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) April 16, 2020

Ранее Свитолина показала, как выглядит ее утро во время карантина.