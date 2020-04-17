Свитолина в апреле сыграет на турнире в Мадриде

Новости спорта:Правда, участие в Mutua Madrid Open будет виртуальным.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина получила приглашение на участие в виртуальном турнире "Mutua Madrid Open"

Помимо Свитолиной точно выступят на турнире в женской сетке Анжелик Кербер, Карла Суарес Наварро, Кристина Младенович, Эжени Бушар, Виктория Азаренко, Кики Бертенс, Фиона Ферро, Мэдисон Киз и Йоханна Конта.

У мужчин в заявке Рафаэль Надаль, Александр Зверев, Энди Маррей, Карен Хачанов, Гаэль Монфис, Давид Гоффен, Фабио Фоньини, Джон Изнер, Люка Пуй, Диего Шварцман.

16 участников одиночного разряда в каждой из сеток ATP и WTA будут распределены на 4 группы. Победитель каждой группы будет проходить в четвертьфинал, куда также попадут и игроки, занявшие второе место.

Официальные соревнования и выставочные игры пройдут с 27 по 30 апреля. Главная цель, по словам организаторов, - это собрать деньги и помочь игрокам, которые сейчас нуждаются в финансовой поддержке.