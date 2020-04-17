Судьбу US Open-2020 решат в июне

Новости спорта:В США отметили, что рассмотрят вопрос проведения турнира Grand Slam позднее.

Исполнительный директор Ассоциации тенниса Соединенных Штатов (USTA) Майк Доус прояснил ситуацию с турниром Grand Slam US Open, который традиционно проходит в августе-сентябре, но в нынешнем году ему может помешать ситуация с пандемией коронавируса.

По словам Доуса, окончательное решение об отмене или переносе турнира будет принято в июне, сообщает ASAP Sports.

"Считаю, что нам очень повезло, что US Open - четвертый турнир Grand Slam в году. Пока время играет в нашу пользу. Хотим провести турнир, но главным фактором остаются здоровье и благополучие теннисистов, болельщиков и всего обслуживающего персонала соревнований. Ориентируемся на июнь как на время, когда будет принято решение. Не исключаем проведение чемпионата без зрителей, но сейчас это очень маловероятный сценарий. Это не в духе праздника тенниса", - заявил исполнительный директор USTA.

Напомним, что теннисный сезон приостановлен минимум до 13 июля, Уимблдонский турнир отменен, а "Ролан Гаррос" перенесен на конец сентября.