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ATP окажет финансовую поддержку теннисистам и турнирам

ATP окажет финансовую поддержку теннисистам и турнирам
16:52 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) окажет помощь игрокам, у которых нет финансовых средств на сложный период, связанный с пандемией коронавируса и отсутствием соревнований.

Об этом сообщил глава ATP Андреа Гауденция в эфире телеканала Tennis Channel.

"Многие выразили желание помочь, это и ATP, и WTA, топ-игроки, руководители Grand Slam. Мы также постоянно общаемся с ITF. Для нас, как для организации, многое зависит от проведения Итогового турнира и в принятии решений (по финансовым вопросам) мы должны ориентироваться на этот чемпионат.

Сейчас мы постараемся сделать первый шаг и в ближайшие несколько недель оказать поддержку игрокам, у которых нет финансовых средств на этот очень сложный период. Нужно что-то сделать уже сегодня для игроков, а потом, чуть позднее, и для турниров, когда определится ситуация с календарем. Я говорю именно о турнирах серии 250 и "Челленджер", которые нуждаются в поддержке так же, как и игроки с низким рейтингом", - передает слова Гауденции БТУ.

Глава ATP также отметил, что сейчас трудно точно назвать дату, когда будут возобновлены турниры, - для тенниса это более сложная задача, чем для других видов спорта.

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Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 17 апреля в мире зафиксировано 2 182 823 случая коронавируса, из них 145 551 летальных, 547 589 закончились выздоровлением пациентов. В США, где находится наибольшее количество инфицированных в мире (678 144), сегодня зафиксировали 574 новых случая и 24 новые смерти (всего 34 641). В Испании число зарегистрированных случаев составляет 184 948, в Италии – 168 941.

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Теннис, ATP, Новости тенниса, Коронавирус.
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