Джокович сделал пожертвование для больниц в Бергамо

Новости спорта:Новак Джокович и его жена сделали пожертвование в провинции Бергамо.

Сербский теннисист Новак Джокович и его жена сделали пожертвование в пользу больниц итальянских городов Тревильо и Романо-ди-Ломбардия в провинции Бергамо, сообщает Le Repubblica.

Сумма собранных средств не уточняется. Деньги пошли на приобретение медицинского оборудования и другие нужности в связи с COVID-19.

"Пожертвования Джоковича позволят нам модернизировать и расширить палату интенсивной терапии в больнице Тревильо, которая во время неотложной помощи является сердцем реанимационных мероприятий. Это позволит нам расширить помещения, помещения и оборудование, которые сделают отдел всегда готов реагировать на неотложные нужды района. Я был поражен, (пожертвованием Джоковича - ред.)", - отметил генеральный директор ASST Bergamo Ovest.

Отмечено, что первый номер АТР пожертвовал миллион евро на приобретение респираторов и предметов медицинского назначения для родного города в Сербии для борьбы с пандемией коронавируса.