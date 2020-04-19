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Надаль хочет провести закрытый теннисный турнир на базе своей академии

Надаль хочет провести закрытый теннисный турнир на базе своей академии
15:51 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Рафаэль Надаль хочет помочь профессиональным теннисистам набрать форму.

Вторая "ракетка" мира испанец Рафаэль Надаль планирует провести теннисный турнир на базе своей академии в Испании.

По мнению Надаля, такой формат закрытого турнира без зрителей поможет игрокам вернуть форму, поскольку они давно не играют из-за пандемии коронавируса, сообщает Le Figaro.

"Сейчас теннис - наименее важная вещь. Важнее всего - здоровье людей. Но я был бы рад, если моя академия в течение следующих нескольких месяцев сможет помочь профессиональным игрокам. Они могли бы приехать и принять участие в турнире. Пока их нет, но мы можем организовать это для поддержания формы перед возобновлением основных турниров", - заявил Рафаэль.

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Академия Надаля уже ведет переговоры об организации соревнований с Ассоциацией теннисистов профессионалов (АТР). Все приехавшие игроки должны будут разместиться на объектах академии, где смогут играть и тренироваться. А телевидение организует трансляции. АТР идею поддержала.

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Рафаэль Надаль, Теннис, Новости тенниса, Коронавирус.
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