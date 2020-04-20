Скачать
Понедельник, 20.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Пойду сниматься в Голливуд": Усик заговорил о завершении карьеры
"Пойду сниматься в Голливуд": Усик заговорил о завершении карьеры
Шахтер - Вольфсбург: названа предварительная дата матча
Шахтер - Вольфсбург: названа предварительная дата матча
Названа ориентировочная дата возобновления Примеры
Названа ориентировочная дата возобновления Примеры
Руни сравнил Месси и Роналду
Руни сравнил Месси и Роналду

Джокович высказался против вакцинации от коронавируса

Джокович высказался против вакцинации от коронавируса
12:30 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Лучший теннисист планеты не хочет делать прививку от опасной болезни.

Первая ракетка мира Новак Джокович высказал мнение по поводу обязательной вакцинации от коронавируса COVID-19.

"Я против вакцинации. Не хочу, чтобы меня заставляли прививаться ради возможности путешествовать. Но если вакцинацию от коронавируса сделают обязательной, то что тогда? Мне придется принимать решение.

У меня свои взгляды на этот вопрос, не знаю, поменяются ли они со временем", - приводит слова сербского теннисиста Reuters.

ПСЖ нужна звезда Лацио

Напомним, что вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в Китае. По последним данным, в мире количество зараженных болезнью превысило 2,4 млн. Из них 625 тысяч человек выздоровели и 165 тысяч - умерли. Из-за пандемии коронавируса ATP и WTA объявили об отмене всех турниров до 13 июня.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новак Джокович, Теннис, ATP, Новости тенниса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В России заговорили о возвращении Ракицкого в сборную Украины
02 Теофимо Лопес: Ломаченко не продержится дольше восьми раундов
03 Гринвуд изменился до неузнаваемости на карантине (Видео)
04 Зинченко: Гвардиола не выходит на связь после смерти мамы
05 "Колотушку ему надо поставить": российский боксер дал совет Усику
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь