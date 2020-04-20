Джокович высказался против вакцинации от коронавируса

Новости спорта:Лучший теннисист планеты не хочет делать прививку от опасной болезни.

Первая ракетка мира Новак Джокович высказал мнение по поводу обязательной вакцинации от коронавируса COVID-19.

"Я против вакцинации. Не хочу, чтобы меня заставляли прививаться ради возможности путешествовать. Но если вакцинацию от коронавируса сделают обязательной, то что тогда? Мне придется принимать решение.

У меня свои взгляды на этот вопрос, не знаю, поменяются ли они со временем", - приводит слова сербского теннисиста Reuters.

Напомним, что вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в Китае. По последним данным, в мире количество зараженных болезнью превысило 2,4 млн. Из них 625 тысяч человек выздоровели и 165 тысяч - умерли. Из-за пандемии коронавируса ATP и WTA объявили об отмене всех турниров до 13 июня.