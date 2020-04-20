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Свитолина: Возможно, в этом году мы еще сыграем в теннис

Свитолина: Возможно, в этом году мы еще сыграем в теннис
21:50 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Элина Свитолина не уверена, что в этом году Итоговый турнир WTA состоится.

Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина высказала свои предположения о возможности проведения Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA Finals) в текущем сезоне.

Об этом сообщает БТУ.

"Возможно, в этом году мы еще сыграем в теннис, но после сентября. Все страны по-разному вводят у себя карантин, поэтому из-за этого все затянется на очень долго, как мне кажется. До октября, может быть. Китай уже более-менее очухался. Может, там нам предложат играть. Но не знаю, захочу ли я туда ехать в ближайшие два года, потому что эта ситуация подкосила всех китайцев. И не думаю, что наше здоровье будут подвергать опасности, если все-таки там будет не чистая ситуация и будет проходить Итоговый турнир. Вообще я не думаю, что он будет проходить в этом году. Очень много месяцев будет пропущено и не понятно, кто и по каким критериям будет квалифицироваться. Итоговый турнир может вообще не пройти", - сказала Свитолина.

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Напомним, что Элина в 2018 году стала чемпионкой WTA Finals в Сингапуре, а в предыдущем сезоне уступила в финале турнира, который до 2028 года будет проходить в Шэньчжэне (Китай).

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АТР, Элина Свитолина, Теннис, Новости спорта.
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