Джокович: Лично я - против вакцинации от коронавируса

Новости спорта:Серб уже пожертвовал миллион евро на борьбу с пандемией.

Новак Джокович не поддерживает идею обязательной вакцинации теннисистов от коронавирусной инфекции COVID-19.

Лидер мирового рейтинга также не верит, что теннисный сезон будет возобновлен до осени.

"Лично я — против вакцинации и не хотел бы принудительно проходить ее для того, чтобы путешествовать. Но если она будет обязательной, что случится? Мне придется делать выбор", — заявил серб.

"У меня есть свои мысли по этому поводу, и я не знаю, изменятся ли они. Гипотетически, если сезон продолжится в июле, августе или сентябре, что маловероятно, вакцина станет требованием сразу после выхода из карантина, а она еще не разработана".

В конце марта Новак с семьей пожертвовали миллион евро на борьбу с COVID-19 в его родной Сербии.

ATP и WTA приостановили теннисный сезон до 13 июля, а организаторы Уимблдона приняли решение впервые отменить турнир за историю его проведения в мирное время.