Свитолина отреагировала на перенос дат Ролан Гаррос

Новости спорта:Украинская теннисистка прокомментировала решение организаторов Открытого чемпионата Франции о переносе дат.

В связи с пандемией коронавируса организаторы Открытого чемпионата Франции перенесли свой турнир на конец сентября-начало октября.

На эти даты в календаре АТР и WTA запланированы более 10 турниров различных категорий.

"Ролан Гаррос, никому ничего не сказав, передвинул свои даты, поставил под угрозу многие турниры. У нескольких игроков есть контракты с этими турнирами, они приглашены и не могут отказаться. Они должны будут выплатить очень большие штрафы, и вообще это невозможно, так как они уже приняли решение там играть и поданы заявки", - говорит Элина Свитолина.

Элина Свитолина не уточнила, придется ли ей выплачивать штраф в случае отказа от выступлений на турнире WTA.