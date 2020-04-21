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Федерер: Мне не важно, когда я смогу вернуться

Федерер: Мне не важно, когда я смогу вернуться
17:59 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Instagram

Новости спорта:Четвертая ракетка мира рассказал, как проходит его восстановление после операции.

Роджер Федерер рассказал о своем восстановлении во время прямого эфира в Instagram у Рафаэля Надаля.

"Первые шесть недель был хороший прогресс, но потом он немного замедлился. Сейчас снова становится лучше. У меня много времени, поэтому я не тороплюсь. Это единственный хороший момент.

В конце концов, я просто хочу, чтобы у меня было здоровое колено, мне не важно, когда я смогу вернуться. Так что, я немного играл напротив стенки, восстанавливался и делал упражнения по фитнесу. У меня все окей, я счастлив. Не знаю, сколько у тебя было операции, для меня это вторая, и во второй раз мне проще. Но через третью операцию мне бы проходить не хотелось, это точно", - говорит 20-кратный чемпион турниров Большого шлема.

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Роджер Федерер планировал пропустить грунтовый отрезок сезона и вернуться за несколько недель до старта Уимблдона, однако из-за пандемии коронавируса мировой теннис ушел на карантин как минимум до 13 июля.

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Теннис, Роджер Федерер, ATP, Новости спорта, Новости тенниса.
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