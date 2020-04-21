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Вторая ракетка мира хочет стать отцом

Вторая ракетка мира хочет стать отцом
22:01 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Рафаэль Надаль провел совместный прямой эфир с британским теннисистом Энди Марреем.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль во время прямого эфира в "Инстаграме" заявил, что надеется в скором времени стать отцом.

Во время эфира к трансляции присоединился британский теннисист Энди Маррей. Британец рассказал, что во время карантина ему приходится каждый день просыпаться в 6 утра из-за маленьких детей.

"Наслаждайся сном по ночам, пока у тебя нет детей", — сказал Маррей.

"Я надеюсь оказаться в твоей ситуации не в самом далёком будущем", — ответил Надаль.

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Как известно, теннисный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля. В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.

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Теннис, Маррей, Новости тенниса.
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