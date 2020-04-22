Теннисистам с низким рейтингом окажут помощь на время пандемии коронавируса

Новости спорта:Руководящие органы тенниса ведут переговоры с ITF и турнирами Большого Шлема.

Руководящие органы мирового тенниса планируют создать программу помощи игрокам с низким рейтингом, которые пострадали от кризиса из-за коронавируса.

ATP и WTA совместно ведут переговоры с Международной федерацией тенниса и четырьмя турнирами Большого Шлема. Планируется выделить минимум 4,9 миллионов фунтов для поддержки спортсменов, которых затронул кризис.

«Обсуждение продвигается хорошо, и детали в настоящее время дорабатываются. Уже согласовано, что ATP и WTA будут администрировать Программу помощи игрокам, и все семь сторон внесут значительный вклад», — говорится в совместном заявлении.

ATP и WTA приостановили теннисный сезон до 13 июля, а организаторы Уимблдона приняли решение впервые отменить турнир за историю его проведения в мирное время.